Ученые из США выявили места, где могут находиться инопланетяне

Напомним, в апреле 2025 года газета Daily Mail написала, что учёные обнаружили признаки жизни на планете, которая находится в созвездии Льва в 124 световых годах от Земли. Она покрыта океаном. Астрономы назвали её K2−18b. О жизни на этой планете, по словам специалистов, могут свидетельствовать соединения, которые на Земле вырабатываются лишь живыми организмами.