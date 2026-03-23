Ученые из США выявили места, где могут находиться инопланетяне

Специалисты Института Карла Сагана при Корнельском университете установили планеты, на которых могут существовать разумные формы жизни, следует из результатов их исследования, которое опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
«Наш анализ показывает наличие 45 каменистых миров в эмпирической зоне обитаемости и 24 — в более узкой трехмерной зоне обитаемости», — сказано в тексте работы.
В число известных планет с такими параметрами вошла Проксима Центавра b. Она отдалена от Земли на расстояние примерно в 4,2 светового года. Отмечается, что Проксима Центавра b остается одной из ближайших к нам экзопланет, которые потенциально пригодны для жизни.
Также в списке есть места, которые находятся от Земли настолько далеко, что человечество на современном этапе развития не сможет добраться до них. Соавтор исследования Эбигейл Бол пояснила, что, составляя такие списки, астрономы могут сосредоточиться на поиске пригодных для жизни экзопланет.
Напомним, в апреле 2025 года газета Daily Mail написала, что учёные обнаружили признаки жизни на планете, которая находится в созвездии Льва в 124 световых годах от Земли. Она покрыта океаном. Астрономы назвали её K2−18b. О жизни на этой планете, по словам специалистов, могут свидетельствовать соединения, которые на Земле вырабатываются лишь живыми организмами.