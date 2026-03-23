В Приморье провели внутриутробную операцию и спасли жизнь матери и ребенка

В Приморском краевом перинатальном центре провели сложную внутриутробную операцию. Медикам удалось сохранить жизнь и здоровье сразу двум пациентам — беременной женщине и ее будущему ребенку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Операция прошла с применением методов фетальной хирургии. Это одно из современных направлений медицины, позволяющее устранять патологии плода на ранних этапах и снижать риски осложнений во время беременности. В данном случае специалисты приняли решение о проведении вмешательства, чтобы предотвратить угрозу для жизни матери и ребёнка.
«Фетальная хирургия относится к числу новых практик для системы здравоохранения Приморского края. Такие операции требуют высокой квалификации врачей и специального оборудования. В перинатальном центре уже освоили подобные технологии и применяют их в сложных клинических ситуациях», — рассказали в Перинатальном центре Приморья.
Проведенное вмешательство позволило стабилизировать состояние пациентки и сохранить беременность.