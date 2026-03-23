БелРАО: более 70% местного населения поддерживают строительство площадки для хранения радиоактивных отходов в районе Белорусской АЭС

БелРАО: более 70% местных жителей за площадку радиоактивных отходов около БелАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Директор государственного предприятия «БелРАО» Дмитрий Логвин рассказал в эфире телеканала СТВ, как относятся жители регионов, где могут построить площадку для хранения радиоактивных отходов, к перспективе ее появления.

Среди вариантов, напомним, — территория неподалеку от БелАЭС в Островце Гродненской области, отчужденная территория Полесского радиационно-экологического заповедника, а также Могилевская область, где стоит задача по поиску площадки под строительство второй атомной станции в стране.

При окончательном решении, говорит Логвин, будут ориентироваться и на результаты открытого обсуждения в августе -сентябре 2026-го и на критерий приемлемости для населения как наиболее важный. Готовясь к диалоговым площадкам, специалисты БелРАО выезжают в регионы на своеобразные диалоговые площадки.

«В целом мы видим, что развитие данного предприятия в регионе позволит увеличить численность людей, которые там будут находиться, плюс где-то 5 000. Естественно, все это повлечет развитие социальной инфраструктуры как таковой», — отметил директор БелРАО.

По словам спикера, наиболее подготовлены к появлению площадки по хранению радиоактивных отходов гродненцы — точнее, жители Островца.

«Они живут рядом с этим объектом, они видят все бонусы. Это гораздо более развитый регион по сравнению с остальными, которые мы выбираем под нашу площадку. Процентов за 70 людей в целом по этому региону видят и не против размещения нашего предприятия у себя», — привел пример реакции на появление места хранения радиоактивных отходов Дмитрий Логвин.

В Могилевской области, где немало переселенцев с земель, пострадавший от аварии Чернобыльской АЭС, «тоже порядка 60% населения этого региона, по результатам опроса, в принципе, не против строительства данного предприятия». А вот на территории Полесского заповедника (хотя там есть люди, которые работают в нем, имеется научный кластер) более 50% не поддерживают строительство объекта.

Ранее мы писали, что архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.

Кстати, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко решил, кто будет строить пункт захоронения радиоактивных отходов в стране.

