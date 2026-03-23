Мыльные пузыри во Вселенной: Хаббл показал галактику, где может быть жизнь

Космический телескоп «Хаббл» вновь порадовал научное сообщество и любителей астрономии уникальным снимком. На этот раз его объективом стала карликовая галактика Хольмберг II.
В отличие от наших соседей по Млечному Пути, эта галактика не может похвастаться строгой спиральной структурой или четкими очертаниями. На снимке она выглядит как аморфное, рыхлое скопление звезд, чья нечеткая форма давно интригует астрофизиков.
Однако главное, что привлекло внимание ученых и пользователей сети — это поверхность галактики. Она буквально испещрена огромными светящимися полостями, которые в СМИ уже успели окрестить «космическими мыльными пузырями».
Выглядят они настолько фантастично, что возникает закономерный вопрос: что это за структуры, и почему они светятся ярко-розовым цветом?
Природа «пузырей»: рождение звезд и космические взрывы.
Чтобы разобраться в природе этого феномена, aif.ru обратился к астроному, популяризатору астрономии и космонавтики Александру Киселеву. Эксперт пояснил, что столь необычный вид галактики — результат бурных космических процессов, которые кардинально отличаются от спокойного существования крупных галактик.
«Наиболее вероятное объяснение природы этих светящихся розовых полостей кроется в мощных процессах звездообразования и их последствиях. Хольмберг II, как и многие карликовые галактики, характеризуется активным формированием новых звезд. Гигантские полости, скорее всего, образованы в результате деятельности массивных звезд. Эти звезды обладают огромной массой и излучают колоссальное количество энергии. Кроме того, когда эти массивные звезды достигают конца своей жизни и взрываются как сверхновые, что также способствует расширению и формированию таких гигантских пустот», — пояснил эксперт.
Проще говоря, мы наблюдаем своеобразный «космический стройкомплекс». Молодые звезды своим мощным излучением (звездным ветром) буквально «выдувают» газ и пыль из окружающего пространства, создавая вокруг себя огромные полости.
А когда эти светила, прожив короткую, но яркую жизнь, взрываются сверхновыми, они лишь увеличивают эти пустоты, формируя причудливые пузырчатые структуры.
Почему «мыльные пузыри» светятся розовым?
Вопрос о цвете этих образований также имеет четкое научное обоснование. Если внимательно посмотреть на снимки «Хаббла», можно заметить характерный розоватый оттенок, окутывающий эти гигантские пустоты.
Киселев отметил, что розовый цвет этих полостей обусловлен ионизацией водорода.
«Эти “мыльные пузыри” — не что иное, как гигантские пузыри ионизированного водорода, образованные под воздействием мощного излучения, звездных ветров и взрывов сверхновых от молодых, массивных звезд, которые активно формируются в этой галактике», — пояснил астроном.
В астрофизике такие области известны как зоны H II (ай-два). Молодые горячие звезды излучают ультрафиолет, который выбивает электроны из атомов водорода. Когда электроны возвращаются на свои места, атомы испускают энергию в виде света с определенной длиной волны, который наш глаз воспринимает как розовый или красноватый оттенок.
Таким образом, цвет пузырей — это прямой «почерк» водорода, главного строительного материала Вселенной.
Жизнь в «аду» звездообразования: возможно ли это?
Один из самых интригующих вопросов, который неизбежно возникает при взгляде на такие далекие и экзотические объекты, касается возможности существования там жизни. Учитывая, что на снимке мы видим зону активного звездообразования, усеянную следами сверхновых, можно ли предположить, что где-то в Хольмберг II есть планеты, похожие на Землю?
Александр Киселев в беседе с aif.ru не исключил такой вероятности, хотя и оговорился, что на данный момент это остается лишь теоретической возможностью.
«На данный момент нет информации о целенаправленных исследованиях Хольмберг II на предмет наличия жизни. Галактика находится на расстоянии около 10 миллионов световых лет от Земли, что делает прямые наблюдения и детальный анализ потенциальных биосигнатур чрезвычайно сложными. Основное внимание в астробиологии сосредоточено на экзопланетах в нашей собственной галактике, Млечном Пути, особенно на тех, что находятся в обитаемых зонах своих звезд и проявляют признаки наличия жидкой воды. Тем не менее, теоретически, возможность существования жизни в Хольмберг II, как и в любой другой галактике, не может быть полностью исключена», — пояснил астроном.
Суровая радиация против жидкой воды: противоречия обитаемости.
Для того чтобы жизнь (даже в самой примитивной бактериальной форме) могла зародиться и существовать, необходим определенный баланс. С одной стороны, нужны строительные блоки — химические элементы и вода в жидком виде. С другой стороны, нужен источник энергии, но без губительного перенасыщения радиацией.
Киселев напомнил, что для существования жизни необходима совокупность определенных условий, среди которых наличие воды в жидком состоянии, источника энергии и необходимых химических элементов.
«В областях активного звездообразования, где формируются новые звезды, также могут формироваться и планеты. Если в Хольмберг II существуют планеты, вращающиеся вокруг звезд в обитаемой зоне, то теоретически там может существовать жизнь (с высокой долей вероятности — бактериальная жизнь). Однако активное звездообразование и частые взрывы сверхновых, которые формируют эти розовые пузыри, также создают чрезвычайно суровую радиационную среду», — добавил Киселев.
Это создает интересный парадокс. С одной стороны, процессы звездообразования дают жизнь новым светилам и планетным системам. С другой — они же делают среду крайне агрессивной. Для зарождения жизни нужна стабильность, которой в карликовых галактиках с бурным звездообразованием может и не быть.
Однако сама по себе Хольмберг II остается уникальной природной лабораторией, где мы можем наблюдать те же процессы, которые происходили во Вселенной миллиарды лет назад, на ранних этапах ее формирования.