В Хабаровске закрыли кафе после отравления роллами с кишечной палочкой

В Хабаровске суд приостановил работу предприятия общепита у ТРЦ «Южный Парк» после отравления школьницы, — сообщает канал судов Хабаровского края.
Поводом для проверки стало обращение девочки за медицинской помощью после употребления роллов. Медики диагностировали отравление.
В ходе проверки Роспотребнадзор отобрал восемь проб продукции — во всех обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также установлено, что помещение содержалось с нарушениями, а сотрудники работали без медицинских книжек.
Суд признал, что такие условия создают угрозу жизни и здоровью посетителей, и приостановил деятельность предприятия на 90 суток.
Однако спустя 45 дней владелец обратился с ходатайством о досрочном возобновлении работы. После повторной проверки, подтвердившей устранение нарушений, суд разрешил открыть точку раньше срока.
Постановление в законную силу не вступило.