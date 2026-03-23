В Хабаровске закрыли кафе после отравления роллами с кишечной палочкой

Суд выяснил нарушения санитарных норм и приостановил работу предприятия.

В Хабаровске суд приостановил работу предприятия общепита у ТРЦ «Южный Парк» после отравления школьницы, — сообщает канал судов Хабаровского края.

Поводом для проверки стало обращение девочки за медицинской помощью после употребления роллов. Медики диагностировали отравление.

В ходе проверки Роспотребнадзор отобрал восемь проб продукции — во всех обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также установлено, что помещение содержалось с нарушениями, а сотрудники работали без медицинских книжек.

Суд признал, что такие условия создают угрозу жизни и здоровью посетителей, и приостановил деятельность предприятия на 90 суток.

Однако спустя 45 дней владелец обратился с ходатайством о досрочном возобновлении работы. После повторной проверки, подтвердившей устранение нарушений, суд разрешил открыть точку раньше срока.

Постановление в законную силу не вступило.