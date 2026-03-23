Удар нанесен по жилому кварталу в Иране: ребенок и несколько взрослых погибли при атаке на Хорремабад

Западная часть Ирана подверглась ударам с воздуха. Атака совершена на жилой квартал в городе Хорремабад. При авиаударе погибли несколько человек, в том числе ребенок, пишет агентство Fars.
В материале сказано, что тело несовершеннолетнего извлекли из-под руин здания. Помимо неустановленного числа погибших, сообщается о нескольких раненых. Ряд домов обрушились.
«В результате авиаудара сегодня утром по одному из жилых районов Хорремабада погибли и получили ранения несколько мирных жителей», — оповестило агентство.
Ночью 23 марта при бомбардировке пострадал также иранский город Урмия. В результате разрушено несколько жилых домов. О пострадавших информации не поступало. По имеющимся данным, жилые дома получили серьезные повреждения. Бомбардировка началась после запуска ракет Тегераном по Израилю.