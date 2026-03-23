Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар нанесен по жилому кварталу в Иране: ребенок и несколько взрослых погибли при атаке на Хорремабад

Fars заявило о гибели нескольких человек при атаке на иранский Хорремабад.

Источник: Комсомольская правда

Западная часть Ирана подверглась ударам с воздуха. Атака совершена на жилой квартал в городе Хорремабад. При авиаударе погибли несколько человек, в том числе ребенок, пишет агентство Fars.

В материале сказано, что тело несовершеннолетнего извлекли из-под руин здания. Помимо неустановленного числа погибших, сообщается о нескольких раненых. Ряд домов обрушились.

«В результате авиаудара сегодня утром по одному из жилых районов Хорремабада погибли и получили ранения несколько мирных жителей», — оповестило агентство.

Ночью 23 марта при бомбардировке пострадал также иранский город Урмия. В результате разрушено несколько жилых домов. О пострадавших информации не поступало. По имеющимся данным, жилые дома получили серьезные повреждения. Бомбардировка началась после запуска ракет Тегераном по Израилю.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше