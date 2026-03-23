В Общественной палате призвали увеличить размер материнского капитала

«Модернизация программы материнского капитала назрела. Если оценивать его не в рублях, а в квадратных метрах жилья, эффективность снизилась. При нынешней стоимости жилья даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем 8 квадратных метров. При этом социальная норма составляет 18 квадратных метров», — сказал Рыбальченко РИА Новости.