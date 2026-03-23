18-летний казахстанец берет титул в Тунисе

18-летний Амир Омарханов уверенно заявляет о себе на взрослом уровне — и делает это не словами, а результатами, передает DKNews.kz.
На турнире серии ITF M15 в тунисском Монастире он выиграл уже четвертый титул в карьере, показав характер и хладнокровие в финале против более опытного соперника.
Финал, где решала психология.
В решающем матче Омарханову противостоял турецкий теннисист Мерт Алкая — фаворит турнира и игрок, стоящий значительно выше в рейтинге. Казалось, что опыт должен сыграть ключевую роль. Но в теннисе, как известно, многое решает не только техника, но и нервы.
Матч получился настоящими качелями.
Первый сет — за казахстанцем (7:5): уверенная игра на приеме и минимум ошибок. Второй — провал (1:6): соперник перехватил инициативу. Третий — драма до последнего розыгрыша (7:5): и здесь Омарханов показал главное качество — характер.
Именно такие победы часто становятся поворотными в карьере молодых игроков. Когда ты не просто выигрываешь, а «пережимаешь» матч — это уже уровень.
Почему этот титул важен.
На первый взгляд, турнир категории M15 — это лишь один из многочисленных стартов в ITF-туре. Но для молодых игроков это фундамент.
Вот что делает эту победу особенной:
Четвертый титул в карьере — и уже не случайность, а стабильность Победа над более рейтинговым соперником — показатель роста Умение возвращаться в матч — ключевой навык для будущих топ-игроков.
Сейчас Омарханов находится в районе 600-х позиций рейтинга ATP, но такие результаты — прямой путь вверх.
Тунис — счастливое место.
Интересно, что именно в Тунисе Омарханов чувствует себя максимально уверенно. Ранее он уже выигрывал здесь турниры как в одиночке, так и в паре. Плюс был титул в испанской Манакоре — одном из центров подготовки теннисистов.
Это говорит о важной вещи: игрок уже умеет адаптироваться к разным условиям и покрытиям. Для 18 лет — серьезный показатель.
Что дальше?
Вопрос уже не в том, сможет ли он выигрывать на этом уровне — он это доказал. Теперь главный вызов:
закрепиться в топ-500 начать проходить квалификации турниров ATP Challenger постепенно выходить на более высокий уровень конкуренции.
Если прогресс сохранится, Казахстан может получить нового сильного одиночника уже в ближайшие пару лет.
Омарханов пока не звезда — но именно с таких побед начинаются большие карьеры.
И, возможно, мы сейчас наблюдаем тот самый старт, о котором через несколько лет будут вспоминать: «всё началось в Монастире».