Жителей Магадана предупредили о возможном сходе лавины

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Лавиноопасная обстановка объявлена в окрестностях Магадана с вечера 23 марта и в течение последующих суток. Об этом сообщает областное ГУ МЧС России.
«По сведениям Колымского УГМС, 23 марта с 20:00 местного времени (12:00 мск) до 20:00 (12:00 мск) 24 марта в окрестностях Магадана лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Магаданской области рекомендует принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — передает пресс-служба ведомства.
Водителям рекомендуют быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать сложных маневров. Также дана общая рекомендация для всех местных жителей: исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты.