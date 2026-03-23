Полицейские в Красноярском крае нашли котят в машине нетрезвого бесправника и приютили их

В Красноярском крае полицейские нашли временный дом четверым котятам, которых забрали у нетрезвого бесправника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Все произошло 16 марта в Нижнеингашском районе. Инспекторы ДПС остановили машину, которая двигалась с превышением скорости. За рулем оказался лишенный водительских прав мужчина. Он прошел освидетельствование, алкотестер показал 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В салоне полицейские нашли четверых котят. Водитель пояснил, что ехал из поселка Курагино в Улан-Удэ вместе с женой, а перед этим гостил у его брата, который и отдал ему котят. После задержания их новый владелец забирать животных отказался.
Инспекторы отвезли котят в служебный гараж, где сотрудники изолятора временного содержания накормили и отогрели малышей. Поскольку найти новых хозяев быстро не удалось, полицейские связались с центром помощи животным «Четыре лапы и хвост» в Канске.
Уже на следующий день котят передали в приют. В ГИБДД надеются, что малыши попадут в добрые руки.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.