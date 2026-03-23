На Бородинском ремонтно-механическом заводе ввели в работу новое высокоточное оборудование

Свою эффективность новый токарный станок подтвердил на этапе пуско-наладочных работ: проточив заготовку длиной в метр, специалисты не выявили отклонений в диаметре, показатели в разных точках были одинаковы до сотых долей миллиметра. Отлично показало себя оборудование и в производственном процессе. Например, на изготовление простых деталей, таких как втулки или «пальцы» для экскаватора, уходит всего несколько минут. Более сложные детали станок обтачивает около двух часов. Но самое главное, по словам станочников, это высокое качество исполнения.