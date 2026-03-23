На Бородинском ремонтно-механическом заводе ввели в работу новое высокоточное оборудование

На Бородинском ремонтно-механическом заводе (филиал ООО «ЕСК СУЭК») завершился очередной этап технического перевооружения: здесь запустили в работу высокоточный токарный станок, который пришёл на смену оборудованию, выработавшему свой ресурс.
Новая техника позволяет предприятию повысить эффективность при изготовлении деталей для горнодобывающей техники. Агрегат, оснащенный мощным 250-миллиметровым патроном, ориентирован на производство самых ответственных узлов: от крупных болтов и втулок до валов для экскаваторов.
«Ранее при изготовлении важных деталей специалисты не могли добиться необходимой точности, и заготовки приходилось отправлять на доработку на станки с ЧПУ. Новое оборудование решает эту проблему комплексно: оно нацелено на финишную, чистовую обработку», — поясняет главный инженер Бородинского РМЗ Сергей Тюрин.
Свою эффективность новый токарный станок подтвердил на этапе пуско-наладочных работ: проточив заготовку длиной в метр, специалисты не выявили отклонений в диаметре, показатели в разных точках были одинаковы до сотых долей миллиметра. Отлично показало себя оборудование и в производственном процессе. Например, на изготовление простых деталей, таких как втулки или «пальцы» для экскаватора, уходит всего несколько минут. Более сложные детали станок обтачивает около двух часов. Но самое главное, по словам станочников, это высокое качество исполнения.
Новое оборудование будет работать не только на нужды угледобычи, но и на сторонние заказы. Как напомнил Сергей Тюрин, в прошлом году коллектив завода изготавливал комплектующие для Копейского машзавода, одного из лидеров российского машиностроения, и теперь чистовую обработку таких изделий планируют выполнять на новом универсальном станке.
Параллельно завод готовится к установке еще одной новинки: в ближайшее время специалисты приступят к монтажу гильотинных ножниц для рубки листового металлопроката.
Бородинский ремонтно-механический завод сегодня — это не просто ремонтная база, а одно из наиболее оснащённых и перспективных машиностроительных предприятий в системе сервисных организаций угледобычи Красноярского края. Основанный в 1973 году для обслуживания техники крупнейшего в стране Бородинского угольного разреза, завод прошел масштабную модернизацию и превратился в современный высокотехнологичный комплекс.
Предприятие играет ключевую роль в реализации программы импортозамещения: здесь освоили производство шламовых насосов, вентильно-индукторных двигателей, траков, зубьев, коронок и других комплектующих для техники зарубежного производства. Продукция завода неоднократно отмечалась наградами международной выставки «Уголь России и Майнинг», например, в 2025 году за рештаки лавного скребкового конвейера бородинцы получили золотую медаль конкурса «Лучший экспонат».
Кроме того, Бородинский РМЗ одно из немногих предприятий в угольной промышленности, которое располагает базой для полного цикла ремонта тепловозов. На техобслуживание сюда поступают машины из разных регионов и крупных корпораций страны.