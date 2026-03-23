24 марта жители смогут спросить у губернатора о проблемах Хабаровского края

Дмитрий Демешин ответит на вопросы о дорогах, ЖКХ, транспорте и здравоохранении.

В Хабаровске 24 марта в 19.00 пройдет «Прямая линия» с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным — сообщает пресс-служба администрации. Трансляция будет доступна на телеканале «Россия 24», а также на региональных каналах «Губерния» (с сурдопереводом), «Хабаровск», «6ТВ» и «Амурск».

Губернатор отметил, что основное внимание будет уделено вопросам, которые волнуют жителей сегодня больше всего: состоянию дорог, работе общественного транспорта, ЖКХ и здравоохранению.

«Ни один вопрос не останется без внимания — обязательно проработаем. Прямая линия проводится, чтобы услышать каждого и вместе понять, куда двигаться в первую очередь», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Жители края смогут напрямую задать вопросы и получить ответы, что поможет формировать приоритеты в развитии территории и оперативно реагировать на проблемы.