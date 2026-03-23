Соединенные Штаты Америки проявляют интерес к инвестициям в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
«Трубопроводы Северный поток и Северный поток 2, я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США», — сказал собеседник агентства.
Бывший американский чиновник, при этом, выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Вашингтона может восстановиться после снятия санкций. И в энергетической сфере — в том числе.
Ранее сообщалось также, что США тайно ведут переговоры о восстановлении «Северных потоков». Вашингтон планирует вернуть в Европу российский газ, но Брюссель сильно испугался новой зависимости от Вашингтона.
До этого американцы признали, что были в курсе подготовки диверсий на «Северных потоках». Утверждается, что агенты ЦРУ намеревались финансово помочь в подрыве.