Экс-советник Трампа Пападопулос: США интересны инвестиции в «Северные потоки»

В США снова заговорили об инвестициях в «Северные потоки».

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки проявляют интерес к инвестициям в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Трубопроводы Северный поток и Северный поток 2, я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США», — сказал собеседник агентства.

Бывший американский чиновник, при этом, выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Вашингтона может восстановиться после снятия санкций. И в энергетической сфере — в том числе.

Ранее сообщалось также, что США тайно ведут переговоры о восстановлении «Северных потоков». Вашингтон планирует вернуть в Европу российский газ, но Брюссель сильно испугался новой зависимости от Вашингтона.

До этого американцы признали, что были в курсе подготовки диверсий на «Северных потоках». Утверждается, что агенты ЦРУ намеревались финансово помочь в подрыве.

