«СВ»: операторов БПЛА ВСУ отправляют в штурмовики

Командование 159-й бригады украинских войск пополняет штурмовые отряды операторами беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Командование 159-й бригады Вооружённых сил Украины пополняет штурмовые отряды операторами беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«В 159 омбр расчёты БПЛА начали переводить в штурмовые отряды. В частности, 1 отделение ударных беспилотных авиационных комплексов 4 взвода 2 роты батальона беспилотных систем в полном составе было переброшено в район Волчанских Хуторов, где “пропало без вести”», —говорится в сообщении.

Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, на харьковском направлении военные РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах Избицкого, Верхней Писаревки, Нестерного, Приколотного, а также сёл Польное и Сосновый Бор.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше