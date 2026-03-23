«Поражение более четырех лимфоузлов». Белорусский онколог назвала важный фактор возврата рака груди

Белорусский онколог назвала факторы неблагоприятного прогноза при раке груди.

Источник: Комсомольская правда

Факторы неблагоприятного прогноза при раке молочной железы на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук, профессор Нина Ахмед.

По ее словам, среди факторов риска — молодой возраст (до 35 лет), первичное распространение опухоли в пределах Т3-Т4 (местнораспространенный процесс, третья и четвертая стадии).

«Это поражение четырех и больше региональных подмышечных лимфатических узлов. Надо знать, что риск прогрессирования прямо пропорционален пораженных региональных лимфоузлов, чем больше лимфоузлов, тем больше вероятность того, что может наступить возврат болезни», — подчеркнула Нина Ахмед.

Насторожить должен и такой показатель как Положительный Her2|neu второго типа (белок-рецептор, участвующий в росте и делении клеток, чей избыток при раке груди указывает на агрессивную форму опухоли), и высокое значение (больше 20%) пролиферативной активности белкового маркера Ki67, определяемого с помощью иммуногистохимии для оценки скорости деления опухолевых клеток, а также выраженная лимфовискулярная инвазия, которую устанавливает морфолог.

Кстати, писательница Дарья Донцова назвала в Минске самый опасный грех, который приводит к раку и гипертонии: «Не нужно тащить болезнь на себе, как каменный волк».

Кроме того, белорусский ученый назвала главное отличие женского мозга от мужского.

Мы писали, что бесплатное второе ЭКО могут ввести в Беларуси для женщин с положительным первым.