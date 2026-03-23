Ночь театрального искусства впервые пройдет в Хабаровске

В Хабаровском крае впервые пройдет всероссийская акция «Ночь театрального искусства». Приобщиться к тайнам театра, увидеть хороший спектакль можно уже вечером 27 марта, в пятницу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровские театры устраивают настоящий марафон в честь этого события. Так, в преддверии Всемирного дня театра Хабаровский краевой академический музыкальный театр проведет буфф-концерт с участием своих коллег, артистов других театров (6+), на сцене Городского дворца культуры они покажут капустник. А это всегда весело и интересно! Зрители смогут увидеть артистов в необычном амплуа, любимцы публики будут читать стихи, петь, импровизировать.
А вот 27 марта лучшие голоса музыкального театра приглашают в Дальневосточный художественный музей на вечер классического романса, посвященный 185-летию П. И. Чайковского «Хотел бы в единое слово…» (6+).
В залах, где хранятся великие полотна, будут звучать романсы на стихи выдающихся русских поэтов, там музыка и художественное слово сольются в нечто совершенное. Гости смогут также посетить экскурсию по музею.
В 21:00 зрители смогут увидеть премьерный музыкальный спектакль «Теркин жив» (12+) в Хабаровском краевом театре юного зрителя. Это размышление о том, что значит оставаться человеком даже на войне. В фойе всех ждет выступление группы «Митьки» (12+).
Часом позднее, в 22:00, Хабаровский краевой театр драмы представит постановку «Женщины Сергея Есенина, или Любовь хулигана» (16+). Свои впечатления зрители смогут обсудить с артистами.
Камерный театр «Триада» проведет для своих зрителей театральный квартирник, Хабаровский центр театрального искусства «Бенефис» — перформанс «Мир театра», а Драматический театр Комсомольска-на-Амуре покажет два спектакля: «Бес» и «Записки юного врача».