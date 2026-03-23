Киберэксперт Раевский сказал, как правильно выбрать замену Telegram

В России наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с aif.ru рассказал, как выбрать приложение на замену.
Напомним, блокировка Telegram в России началась в феврале 2026 года. 10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил, что начал замедлять работу мессенджера для пользователей по всей стране из-за нарушения российского законодательства.
В качестве альтернативного мессенджера Раевский посоветовал Max, у которого есть набор похожих функций.
Эксперт назвал два правила, которыми стоит руководствоваться при выборе альтернативы.
«Нужно выбирать альтернативу по вашим потребностям, потому что они у всех разные. Это первое. Второй момент, нужно определить, сколько человек из вашего окружения используют выбранный мессенджер. Потому что нет смысла переходить на какое-то экстравагантное приложение, которым никто не пользуется. Вопрос в том, где общаются ваши друзья, семья, знакомые», — пояснил эксперт.
Ранее Раевский посоветовал сохранить фото и файлы перед блокировкой Telegram.