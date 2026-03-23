От +4 до +14 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 23 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 23 марта будет пасмурной, немного дождливой и ветреной. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 23 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, ветер северо-восточный разовьёт скорость 8−13 м/с. В ночь на 24 марта характер погоды существенно не изменится: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
В Ростовской области в понедельник также прогнозируется облачность с прояснениями. В большинстве районов пройдет без осадков, ветер северо-восточный достигнет 8−13 м/с. Однако в ночь на вторник местами ожидаются небольшие и умеренные дожди при ветре 6−11 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 23 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +12 — +14 градусов тепла. В ночь на 24 марта столбики термометров опустятся до +4 — +6 градусов выше нуля.
По области дневная температура воздуха составит +8 — +13 градусов, а на юге прогреется до +16. В ночь на вторник ожидается +3 — +8, при прояснениях на севере возможно похолодание до −1.
Атмосферное давление будет устойчивым и сохранится в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
