Народные приметы на 24 марта: чего нельзя делать, чтобы не было беды?

24 марта православные вспоминают чудотворца Евфимия, архиепископа. В народном календаре — Ефимов день. С этой датой у наших предков было связано множество традиций и запретов. Сегодня мы вспомним правила, которым старались следовать люди на Руси, чтобы избежать бед и напастей.
Народные приметы на 24 марта: что нельзя делать.
В старину считалось, что 24 марта нельзя ни у кого спрашивать о прошлом. Якобы это непременно приведет к ссоре. Чтобы не нажить себе врагов, лучше не задавайте собеседникам лишних вопросов.
Невестка не должна угощать свекровь вареньем. Если нарушить этот запрет, мать мужа будет постоянно давать ей непрошеные советы.
Матери лучше не делиться с дочерью своими вещами. Иначе в будущем дочь будет страдать от тех же недугов, что и родительница.
Если прислушиваетесь к народной мудрости, избегайте комплиментов: человек, решивший вас похвалить, может вас сглазить.
Оказавшись в лесу, не ломайте ветки деревьев. Наказанием за это может стать пожар, говорили на Руси. Также не следует спрашивать у кукушки, сколько жить осталось, так как из-за этого можно захворать.
Женщинам, недавно вышедшим замуж, ни в коем случае не следует пришивать пуговицы на одежду своего супруга. Это может привести к конфликту.
Мать не должна оставлять ребенка с бабушкой, дедом и иными пожилыми родственниками даже ненадолго. В старину бытовало поверье, что старики не уследят за чадом, и он станет жертвой нечисти.
Чтобы не мучиться от бессонницы, в Ефимов день ни за что не смотрите в окно вечером. Кроме того, не стоит есть на ужин чеснок. Если верите в приметы, 24 марта не варите кисель — к слезам.
Наконец, в этот день ни в коем случае не прогоняйте гостей, даже если те явились без приглашения. Возможно, ваши визитеры — не самые приятные люди. После их ухода вымойте пол и порог, чтобы не осталось следов негатива. Если же не разрешите им войти, готовьтесь к дурным новостям. Во всяком случае, об этом предупреждали наши пращуры.
Народные приметы на 24 марта: что можно делать.
В давние времена день называли благоприятным для поездок. Можно отправиться в путь, главное — взять с собой из дома шапку: наши предки считали погоду в марте обманчивой. Говорили, что если простудиться, то болеть придется очень долго. По этой же причине 24 марта люди никогда не проветривали жилище.
Можно затеять генеральную уборку — хорошенько вымыть полы, вытереть пыль, повесить чистые шторы и постелить новую скатерть на кухонный стол. На Руси говорили, что это поможет привлечь в дом богатство.
В Ефимов день люди надеялись услышать кукушку, чтобы позвенеть мелочью в карманах. Существовало поверье, что это поможет приманить денежную удачу.
Если хотите улучшить отношения со второй половинкой, 24 марта обязательно испеките хлеб. Когда сядете за стол, разломите выпечку руками и отдайте половину любимому человеку. Наши предки верили, что после этого в семье воцарится взаимопонимание.
Одинокие девушки, мечтающие о замужестве, в давние времена проводили такой ритуал. На ночь нужно было вплести в косу красную ленту, а утром завязать ее на веточке березы рядом с домом симпатичного кавалера. Как первые листики на этом дереве появятся, так возлюбленный и придет свататься, верили наши предки.
Народные приметы о погоде на 24 марта.
Теплая погода в Ефимов день — добрый знак. Лето будет жарким, а урожай щедрым.
Если с утра идет дождь, а после обеда он закончится, засияет солнце, то июнь окажется «мокрым», а июль и август засушливыми.
Раскаркались вороны? Грядет непогода. На ненастье указывает и вой собак.
Именинники 24 марта.
В этот день именины отмечают Берта, Георгий, Ефим, Иван, Сабина и Софрон.