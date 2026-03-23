Инцидент с пассажиром остановил движение на красной линии минского метро. Подробности сообщили в телеграм-канале минского метрополитена.
В понедельник, 23 марта, примерно в 06.36 случилась временная остановка движения поездов на Автозаводской линии метро. Причина — инцидент с пассажиром. В метрополитене уточнили, что в 06.48 напряжение было подано на контактный рельс.
В метрополитене уточнили, что движение поездов восстанавливается на красной линии.
