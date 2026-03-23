В России последние годы около трети автомобилей не имели ОСАГО

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Порядка трети автомобилей в России последние годы не имели полиса ОСАГО. Это следует из материалов Госавтоинспекции и Банка России, которые проанализировал ТАСС.
Так, по данным ГАИ, на 1 января 2025 года в РФ зарегистрировано 67,5 млн транспортных средств. С учетом данных Банка РФ о количестве оформленных на все категории транспортных средств в 2024 году полисов ОСАГО (более 44,6 млн, из которых свыше 43,5 млн долгосрочные, остальные краткосрочные), почти 23 млн автомобилей не имели страховку.
По сравнению с предшествующими годами число не имеющих страховку машин в 2024 году немного сократилось. Так, на 1 января 2024 года зарегистрировано 65,7 млн транспортных средств, но оформлено 41,2 млн полисов ОСАГО, то есть свыше 24 млн транспортных средств не имели страховку. На 1 января 2023 года ГАИ зарегистрировала почти 64,5 млн автомобилей, при этом страховок было выдано свыше 40 млн, соответственно, более 24,5 млн автомобилей не были застрахованы в соответствии с установленными нормами.
По закону каждый автомобиль, находящийся на учете, должен иметь полис ОСАГО, без разницы, как часто он эксплуатируется. Чаще всего водители оформляют страховку на год. Со 2 марта 2024 года законом предусмотрено оформление краткосрочной страховки на срок от 1 дня до 3 месяцев.
Мнение экспертов и что может изменить ситуацию.
Данные цифры свидетельствуют о том, что россияне отказываются от полисов ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. «Судя по этим официальным цифрам, Российский союз автостраховщиков (РСА) годами замалчивал реальную ситуацию с отказом россиян от полисов ОСАГО, называя гораздо меньшие цифры, чтобы скрыть накопившиеся проблемы», — сказал он в разговоре с ТАСС. По мнению Шапарина, если раньше выплаты позволяли отремонтировать автомобиль, вернуть его в исходное состояние, как и предполагается по закону об ОСАГО, то сейчас за счет заниженной стоимости запчастей и работ в справочниках РСА выплаты в ряде случаев не покрывают даже покупку БУ запчастей и ремонт в гараже.
«Проблему с отказом от полисов нужно решать путем пересмотра порядка формирования справочников РСА: если указать там реальную рыночную стоимость запчастей и работ, то водители моментально увидят пользу в такой страховке, количество незастрахованных радикально снизится», — считает Шапарин.
Также можно допустить, что на ситуацию повлияет выявление отсутствия ОСАГО по камерам видеонаблюдения, которое уже неоднократно переносилось. Ранее президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев сообщил ТАСС, что окончательное решение о запуске проверки наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры должны принять государственные органы. Техническая сторона этого вопроса со стороны страховщиков готова.
Госдумой принят и СФ одобрен закон об ограничении до одного штрафа в сутки за езду без ОСАГО. Если допустить, что хотя бы раз в сутки, не имеющие полиса ОСАГО водители, попадут на камеру и будут оштрафованы, то в целом лишатся порядка 19,2 млрд рублей.