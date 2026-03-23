В России последние годы около трети автомобилей не имели ОСАГО

Данные цифры свидетельствуют о том, что россияне отказываются от полисов ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. «Судя по этим официальным цифрам, Российский союз автостраховщиков (РСА) годами замалчивал реальную ситуацию с отказом россиян от полисов ОСАГО, называя гораздо меньшие цифры, чтобы скрыть накопившиеся проблемы», — сказал он в разговоре с ТАСС. По мнению Шапарина, если раньше выплаты позволяли отремонтировать автомобиль, вернуть его в исходное состояние, как и предполагается по закону об ОСАГО, то сейчас за счет заниженной стоимости запчастей и работ в справочниках РСА выплаты в ряде случаев не покрывают даже покупку БУ запчастей и ремонт в гараже.