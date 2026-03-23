Студенты ВГИК везут в Хабаровск спектакли, анимацию и мастер-классы

31 марта с 11:00 до 15:00 в филиале ВГИКа (Уссурийский бульвар, 2) состоится конференция «Станислав Говорухин и отечественная экранная культура». Эксперты обсудят экранизации, вклад Говорухина в документальное кино и телесериалы, а также образы войны и женщин в его фильмах. Запись на конференцию проходит по телефону 8 (4212) 97−20−25.