Студенты ВГИК везут в Хабаровск спектакли, анимацию и мастер-классы

В Хабаровске с 31 марта по 2 апреля пройдут Дни Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В программе — научно-практическая конференция, мастер-классы и показы спектаклей, часть мероприятий открыта для всех желающих.
31 марта с 11:00 до 15:00 в филиале ВГИКа (Уссурийский бульвар, 2) состоится конференция «Станислав Говорухин и отечественная экранная культура». Эксперты обсудят экранизации, вклад Говорухина в документальное кино и телесериалы, а также образы войны и женщин в его фильмах. Запись на конференцию проходит по телефону 8 (4212) 97−20−25.
1 апреля в 18:30 на сцене Хабаровского краевого театра драмы студенты и выпускники ВГИКа покажут оперетту И. Дунаевского «Женихи». 2 апреля в 18:30 пройдет концертная программа «Мы из ВГИКа» с российской и мировой эстрадой, вокальными и танцевальными номерами. Выступления проводятся в рамках программы «Большие гастроли» при поддержке ФБГУК «Росконцерт».
2 апреля с 11:00 до 13:00 в филиале ВГИКа состоится показ анимационных фильмов «Яркий мир анимации» для семей и участников СВО, а также мастер-класс по детской анимации. 1 апреля в 10:00 в Дальневосточной государственной научной библиотеке подведут итоги конкурса литературных произведений малой формы на тему «Дальне-близкий нашенский Восток».
В течение трех дней также пройдут мастер-классы для артистов театра, студентов Хабаровского государственного института культуры и потенциальных абитуриентов.
Дополнительная информация и регистрация на мероприятия — по телефону 8 (4212) 97−20−25.