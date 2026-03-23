В РФ хотят запретить маркетплейсам устанавливать скидки на товары

В России могут ввести запрет для маркетплейсов влиять на цены товаров. В том числе под запрет могут попасть скидки. Соответствующие положения содержатся в проекте концепции национальной торговли Минпромторга, информирует РБК.
Сообщается, что изменения в правила ценообразования предполагается вводить поэтапно. На первом этапе планируется ввести обязательное согласование с продавцами в случае установления скидок на те или иные товары. Впоследствии маркетплейсы могут быть вовсе отстранены от формирования цен.
Напомним, с 1 октября вступает в силу новый закон, регулирующий ответственность маркетплейсов, а не только продавца, за качество товара и его соответствие указанным в карточке характеристикам. Что это значит, подробно рассказываем здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в России на маркетплейсах могут появиться товары, которые после получения нельзя будет вернуть.
Тем временем россиянам рассказали о новой мошеннической схеме обмана через маркетплейсы. Мошенники начали предлагать понравившийся товар дешевле и красть деньги.