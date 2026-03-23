Дети устроили опасные игры на тонком льду в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье горожане заметили, что на акватории Абаканской протоки у Ярыгинской набережной группа детей играет на льду. Осознавая опасность ситуации, граждане сообщили о происшествии по телефону 112.
Когда на место прибыли спасатели, дети уже ушли.
В КГКУ «Спасатель» напоминают, что ответственность за безопасность детей на водоемах лежит на родителях, которые должны регулярно объяснять детям опасность выхода на лед.
В связи с потеплением ледовое покрытие на водоемах края становится нестабильным, поэтому выход на лед крайне опасен. Район Ярыгинской набережной на Абаканской протоке является одним из таких опасных мест.
16+