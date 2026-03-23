Житель Красноярска вернул деньги за навязанные страховки при покупке авто

Роспотребнадзор по Красноярскому краю помог жителю Красноярска вернуть 192 тысячи за навязанные услуги. Заявитель брал авто в кредит и согласился на страховой пакет от банка за 12 999 рублей и полис страхования на сумму 178 650 рублей. Вся эта стоимость была включена в сам кредит, увеличив его сумму и будущие переплаты.
Осознав это, мужчина решил отказаться от ненужных для него страховок, но получил отказ. Тогда он обратился в Роспотребнадзор. Специалисты управления помогли составить письменные претензии на расторжение договоров страхования и возврат средств.
После получения официальных претензий банк и страховая компания выполнили требования: расторгли договоры и вернули клиенту 191 649 рублей.