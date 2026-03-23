Красноярский «Енисей» на выезде победил лидера Первой лиги «Урал»

Накануне в матче 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 встречались «Урал» из Екатеринбурга и красноярский «Енисей». Матч проходил на стадионе «Урал — манеж». Первыми отличились хозяева поля: на 16-й минуте счет открыл защитник «Урала» Силвие Бегич. На 44-й минуте хавбек «Енисея» Егор Иванов сравнял счет. «Урал» вновь вышел вперед на 54-й минуте, отличился Евгений Харин. А на 81-й минуте Егор Иванов оформил дубль, отметившись дальним ударом в девятку. Через три минуты нападающий «Енисея» Астемир Хашкулов вывел гостей вперед, а на 90+5-й минуте окончательный счет в матче установил Александр Надольский. После этой встречи «Урал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, «Енисей» располагается на 11-й. В следующем матче 28 марта красноярцы примут «Уфу».