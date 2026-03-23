Суд оставил в силе приговор экс-главе красноярского медцентра ФМБА

Апелляционная инстанция отклонила жалобы бывшего руководителя красноярского филиала Федерального Сибирского научно‑клинического центра ФМБА России и его адвокатов. Защита настаивала на невиновности своего подзащитного, однако вышестоящий суд признал решение нижестоящей инстанции законным и обоснованным. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Как установило следствие, в период с 2019 по 2021 год в медучреждении действовала преступная схема, связанная с фиктивным оборотом лекарств. В ее организации участвовали сам директор, его супруга — занимавшая пост заместителя по страховой и внебюджетной деятельности, глава аптечного подразделения, а также представитель компании-поставщика ООО «СибФармЛогистик».
По версии обвинения, бюджетные средства перечислялись за медикаменты, которые якобы предназначались для пациентов. Однако реальные объемы и ассортимент поставляемых препаратов не соответствовали документации. Часть лекарств фактически использовалась организатором схемы и его женой в личных целях — для терапии и косметологических процедур, в том числе за пределами больницы. Общая сумма ущерба превысила 15 млн рублей.
Суд первой инстанции признал бывшего директора виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 700 тыс. рублей. Представитель фирмы-поставщика получил четыре года условно с испытательным сроком в три с половиной года.
Гражданские иски удовлетворены в полном объеме: территориальному фонду обязательного медицинского страхования края будет возмещено 13,5 млн рублей, самому медицинскому учреждению — 260 тыс. рублей. Для обеспечения выплат сохранен арест на имущество экс-руководителя — деньги в сумме 900 тыс. рублей, автомобиль Lexus RX350, два жилых и три нежилых объекта.
Заведующая аптекой ранее пошла на досудебное соглашение с прокуратурой и была осуждена в особом порядке еще в 2024 году. Уголовное дело в отношении супруги бывшего директора выделено в отдельное производство.
Рассмотрев апелляционные жалобы защиты, судебная коллегия не усмотрела оснований для отмены приговора. В решении отмечено, что вина осужденного подтверждается совокупностью собранных доказательств, а доводы стороны защиты фактически представляют собой попытку пересмотреть уже оцененные судом обстоятельства.
