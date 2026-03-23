Сезон присасывания клещей открыт в Приморье

Клеща подцепил житель Владивостока во время пребывания в Шкотовском районе. В лабораторию клещ передан сегодня, информации об отсутствии или наличии в нём возбудителей опасных для человека инфекций пока не сообщается.
В этом году во Владивостоке уже снимали клещей с человека — несколько паразитов попали на мальчика после прогулки на острове Русском. Но присосаться они не успели, так что на анализ передавать их не стали, случай не был зарегистрирован. Мониторинг за проведением комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекций, передающихся клещами, территориальное управление Роспотребнадзора проводит со 2 марта.
Клещи в Приморском крае переносят энцефалит, боррелиоз, риккетсиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. От клещевого энцефалита разработана вакцина, её можно сделать бесплатно в районной поликлинике. В приоритетном порядке вакцина доступна детям, работающим в природных очагах инфекции взрослым, жителям и работникам садоводческих товариществ и иным гражданам, чья деятельность сопряжена с пребыванием в местах возможной активности клещей.
Остальные клещевые инфекции протекают не так тяжело, как энцефалит, и лечатся медикаментозно. Наиболее распространены в Приморье боррелиоз и риккетсиоз. Вирусным клещевым энцефалитом в 2025 году заразились девять приморцев.