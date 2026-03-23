В Красноярске продолжается борьба с автохламом

В Красноярске с начала года с улиц Кировского района вывезли две брошенные машины, в настоящее время в работе еще семь единиц транспорта. Об этом рассказали в администрации.
Автохлам увезли на спецстоянку с улиц Щербакова, 23а и с Академика Вавилова, 86. Но основная его часть сосредоточена в микрорайоне Первомайский: на улице Академика Павлова, 48 в районе рынка «Злобино», а также на Щорса, Котовского и Транзитной. Специальная комиссия уже провела первичный осмотр.
В 2025 году из Кировского района убрали 159 брошенных и разукомплектованных машин. Большую часть собственники вывезли сами, не дожидаясь штрафов и эвакуаторов.
Напомним, по закону транспортное средство могут признать брошенным, если оно не используется более 30 дней, у него отсутствуют колёса, детали кузова, стёкла и т.д. Комиссия обследует автомобиль и составляет акт, данные отправляют в полицию. Чтобы найти собственника, уведомление разместят на самом авто, а также опубликуют в газете «Городские новости» и на сайте администрации города. После этого у владельца будет 30 дней, чтобы привести автомобиль в порядок. Если процесс поисков хозяина не приведет к результату — машину отправят на спецстоянку. Расходы на перевозку и хранение автомобиля должен оплатить его владелец, сумму рассчитает специальная организация. Забрать машину нужно успеть в течение 10 календарных дней с даты получения решения о возврате.
«Брошенные автомобили не просто мешают проезду, в том числе спецтранспорта, и занимают парковочные места. Они, прежде всего, создают угрозу безопасности. Сообщать нам о подобных случаях жители могут через приложение “Решаем вместе”, “Виртуальную приемную” администрации Красноярска или по телефонам: 222−37−12, 222−37−91», — рассказал руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров.
