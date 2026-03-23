В Красноярске продолжается борьба с автохламом

Напомним, по закону транспортное средство могут признать брошенным, если оно не используется более 30 дней, у него отсутствуют колёса, детали кузова, стёкла и т.д. Комиссия обследует автомобиль и составляет акт, данные отправляют в полицию. Чтобы найти собственника, уведомление разместят на самом авто, а также опубликуют в газете «Городские новости» и на сайте администрации города. После этого у владельца будет 30 дней, чтобы привести автомобиль в порядок. Если процесс поисков хозяина не приведет к результату — машину отправят на спецстоянку. Расходы на перевозку и хранение автомобиля должен оплатить его владелец, сумму рассчитает специальная организация. Забрать машину нужно успеть в течение 10 календарных дней с даты получения решения о возврате.