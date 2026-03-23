Коммунальщики сказали, как борются с кричащими чайками на крышах многоэтажек в Гродно

Коммунальщики, ученые и местные власти сказали, как борются с кричащими чайками на крышах многоэтажек в Гродно. О проблеме, характерной для многих городов Беларуси, рассказали в эфире телеканала ОНТ.
Чайки беспокоят жильцов многоквартирных домов (а особенно их последних этажей) в областном центре не первую весну и лето. Их утренние и вечерние крики не дают спать гродненцам.
«Геометрически просто увеличилось количество колоний. Чайки на крышах высотных зданий чувствуют себя в безопасности. То есть хищники, даже коты, кошки — им очень сложно туда добраться. Возможно, если бы они там были, то может колоний было бы меньше. Зная биологию чаек — птица довольно-таки большая, агрессивная. И в связи с тем, что они гнездятся стаями, в период гнездования они очень сильно проявляют агрессию», — рассказал начальник Гродненской городской и райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Писанко.
Для решения вопроса коммунальщики обследуют крыши облюбованных птицами строений в поисках гнезд — пока безуспешных. Но камешков, веток, мха и строительных отходов там точно хватает, чтобы эти гнезда свить. В целом же, говорят в сюжете, «само покрытие крыши многоэтажек провоцирует — такое вот неровное, каменистое очень напоминает их лапкам галечные или песчаные пляжи».
«Мы установили в настоящее время 11 динамических отпугивателей в виде хищных птиц. У нас приобретены звуковые отпугиватели, которые издают голоса хищных птиц и тоже являются эффективной мерой борьбы с чайками. Помимо этого, у нас закуплено и установлено на крышах домов 30 комплексов противоприсадочных площадок для того, чтобы птицы не садились», — сообщил замдиректора УРЭП Октябрьского района Гродно Игорь Авдейчик.
Кстати, чайки еще и переносчики микробов за счет того, что питаются в городских условиях нередко в мусорках (конкурируя с воронами). Самые доступные для птиц открытые контейнерные площадки. Потому вокруг них постепенно ставят сетки по периметру. Также используется закрытие баков на пружинный механизм.
«Птицы сюда (в город. — Ред.) пришли за счет того, что у них здесь есть больше преимуществ, нежели с естественными местами обитания. Во-первых, это дополнительная кормовая база. То есть, им не нужно, скажем так, добывать себе пищу, а они могут спокойно прилететь на свалку, какую-то мусорку. И в случае отсутствия типичного для них корма, попитаться теми же пищевыми отходами», — говорит Вадим Стасюкевич, преподаватель кафедры системной биологии Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы.
