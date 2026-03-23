1216 вакансий учителей закроют в РФ по программе «Земский учитель» в 2026 году

В 2026 году в России планируется закрыть 1 216 вакансий педагогов в рамках программы «Земский учитель». Об этом сообщает Минпросвещения РФ.
По данным ведомства, объем набора увеличен вдвое по сравнению с 2025 годом. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по поручению президента России.
Участникам предусмотрена единовременная выплата при переезде в сельскую местность. Ее размер составляет 1 млн рублей. Для тех, кто отправляется работать в Дальневосточный федеральный округ, а также в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, сумма увеличена до 2 млн рублей.
В министерстве уточнили, что эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц.
Регионам рекомендовано проводить конкурсный отбор заранее. Это позволит учителям завершить учебный год в прежних школах, подготовиться к переезду и приступить к работе с 1 сентября.
Выплаты победителям программы должны быть перечислены не позднее 10 октября.
