1216 вакансий учителей закроют в РФ по программе «Земский учитель» в 2026 году

Участникам предусмотрена единовременная выплата при переезде в сельскую местность. Ее размер составляет 1 млн рублей. Для тех, кто отправляется работать в Дальневосточный федеральный округ, а также в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, сумма увеличена до 2 млн рублей.