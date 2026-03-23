В Иране арестована группа израильских шпионов: как власти вышли на предателей

В Иране арестовали группу лиц за работу в интересах Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ирана арестовали в провинции Северный Хорасан группу предателей, которая действовала в интересах Израиля. Об этом со ссылкой на главу полиции провинции сообщило агентство Tasnim.

Чиновник отметил, что вычислить предателей удалось благодаря «тщательному мониторингу разведывательной информации и техническим мерам». Арестованные были связаны вражескими сетями, действовавшими против безопасности Ирана.

«Силы безопасности Северного Хорасана “нанесли смертельный удар по агентам международной сети”, управляемой Израилем», — отметил начальник полиции.

Также он добавил, что выявления и аресты в городе Боджнурд продолжаются.

Ранее спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в интересах Израиля и США.

До этого в Иране поймали трех агентов украинской разведки. Они должны были совершить диверсию на заводе по производству беспилотников, а теперь будут повешены.