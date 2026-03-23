В Иране арестована группа израильских шпионов: как власти вышли на предателей

Чиновник отметил, что вычислить предателей удалось благодаря «тщательному мониторингу разведывательной информации и техническим мерам». Арестованные были связаны вражескими сетями, действовавшими против безопасности Ирана.
«Силы безопасности Северного Хорасана “нанесли смертельный удар по агентам международной сети”, управляемой Израилем», — отметил начальник полиции.
Также он добавил, что выявления и аресты в городе Боджнурд продолжаются.
Ранее спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в интересах Израиля и США.
До этого в Иране поймали трех агентов украинской разведки. Они должны были совершить диверсию на заводе по производству беспилотников, а теперь будут повешены.