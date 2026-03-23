Теннисист Хачанов не смог выйти в четвертый круг «Мастерса» в Майами

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу испанского теннисиста, который попал в основную сетку турнира через квалификацию. Хачанов был посеян под 14-м номером. В четвертом круге Ландалус-Лакамбра сыграет против американца Себастьяна Корды (32-й номер посева), который пробился в следующий раунд турнира благодаря победе над лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом (1).
Хачанову 29 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
20-летний Ландалус-Лакамбра располагается на 151-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. Испанец только один раз играл в основной сетке турнира Большого шлема — в 2025 году он проиграл на старте Открытого чемпионата Австралии.
Соревнование в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Финал запланирован на 29 марта. Призовой фонд турнира составляет $9,4 млн. Его действующим победителем является Якуб Меншик из Чехии.