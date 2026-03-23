Теннисист Хачанов не смог выйти в четвертый круг «Мастерса» в Майами

Хачанову 29 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.