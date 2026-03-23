Красноярка Анна Богомолова сыграла одну из центральных ролей в детективе «Отпечатки»

Экс-актриса Красноярского драмтеатра имени Пушкина и «Театра на крыше» исполнила роль выпускницы детдома Риты Симоновой в детективном триллере «Отпечатки». Премьера сериала состоится 1 апреля в онлайн-кинотеатре КИОН, входящем в группу компаний МТС.
Сюжет разворачивается вокруг серии жестоких убийств в провинциальном Заречном. За дело берется следователь Яна Князева (Оксана Акиньшина). Из-за ее радикальных методов и личной вовлеченности к расследованию подключают капитана полиции Дениса Симонова (Дмитрий Чеботарев). Одна из ниточек приводит их к местному детскому дому.
Героиня Анны Богомоловой — Рита Симонова, подруга детства Яны и супруга капитана, которая ждет от него ребенка. Актриса описывает свою героиню как человека, который всю жизнь боролся за свое место, но наконец обрел тихое семейное счастье. При этом, по ее словам, персонаж получился неоднозначным.
«Мы с Ритой очень разные, но я, конечно, вкладывала в нее свои черты. С командой сериала работалось прекрасно. Оксана Акиньшина — замечательная. Мы много смеялись, обсуждали житейские проблемы, женские штучки, даже покупки. Оксана — очень опытная киноактриса, она снимается почти всю жизнь, и мне было, чему у нее поучиться», — рассказала Анна Богомолова.
В проекте также заняты Евгений Санников, Олег Рязанцев, Агриппина Стеклова и Полина Кутепова.
