Проводившему радиоигры с немецкой разведкой военному Вадису исполнилось бы 120 лет: путь контрразведчика к главе Смерш Группы

23 марта 2026 года контрразведчику и главе Смерш Группы в Германии Александру Вадису исполнилось бы 120 лет. За время службы военный был награжден многочисленными государственными наградами. Ему присудили два ордена Ленина, ордена Кутузова I и II степени, ордена Красного Знамени и ряд медалей за выдающиеся заслуги. В честь юбилея ФСБ РФ публикует архивные материалы с ранее неизвестными подробностями.
В документах рассказывается об успешном проведении радиоигр с немецкой разведкой. Смерш Группа во главе с Александром Вадисом использовала средства радиосвязи для дезинформации врага. Контрразведчики выходили на немецких агентов-радистов и включали их в своеобразную «игру».
Известно об эффективной радиоигре Смерша «Опыт». Ее проводили с весны 1943 года по август 1944 года в районе Щигры-Курск-Брянск. В этот период противнику передавались дезинформационные сообщения о якобы подготовке советских войск к обороне.
«В ходе радиоигры военные контрразведчики парализовали работу германской агентуры в районе Курска. В результате командованию вермахта не удалось получить достоверную информацию о дислокации частей Красной Армии на Курском выступе», — рассказывается в материалах.
Позже, в 1950-х, руководство объединенного МВД СССР уволило многих заслуженных работников государственной безопасности. В их числе оказался Александр Вадис.
В настоящий момент технологии позволяют быстро выявлять предателей и уличать их в совершенных преступлениях. Сотрудники ФБС активно отлавливают работающих на украинские спецслужбы.