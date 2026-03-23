Проводившему радиоигры с немецкой разведкой военному Вадису исполнилось бы 120 лет: путь контрразведчика к главе Смерш Группы

23 марта 2026 года контрразведчику и главе Смерш Группы в Германии Александру Вадису исполнилось бы 120 лет. За время службы военный был награжден многочисленными государственными наградами. Ему присудили два ордена Ленина, ордена Кутузова I и II степени, ордена Красного Знамени и ряд медалей за выдающиеся заслуги. В честь юбилея ФСБ РФ публикует архивные материалы с ранее неизвестными подробностями.