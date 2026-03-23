Приморский миллиардер назвал АЭС единственным выходом для региона

Совладелец DNS Дмитрий Алексеев заявил, что атомная энергетика может стать ключевым решением проблемы энергодефицита в Приморском крае. По его мнению, строительство АЭС позволит обеспечить регион стабильным источником электроэнергии на фоне растущей нагрузки на сети. Видео с его заявлением распространили накануне.
Предприниматель поддержал планы по развитию атомной генерации на Дальнем Востоке до 2042 года. Власти региона ранее сообщали о намерении строить не только атомные станции, но и ветропарки, а также гидроэлектростанции. При этом именно атомная энергетика, по словам Алексеева, способна дать необходимую базовую мощность.
Он отметил, что существующая инфраструктура уже испытывает перегрузки. Активная застройка новых микрорайонов увеличивает потребление энергии, а бизнес сталкивается с нехваткой мощностей. В этих условиях требуется надёжный источник, не зависящий от внешних факторов.
Алексеев подчеркнул, что возобновляемые источники энергии имеют ограничения. Солнечная и ветровая генерация зависят от погодных условий и не могут обеспечить стабильную выработку в круглосуточном режиме. Особенно это заметно в зимний период, когда потребление растёт.
По его словам, атомная энергетика остаётся одним из самых экологичных и технологически перспективных способов генерации. Современные разработки позволяют двигаться к замкнутому циклу, при котором отходы одного реактора используются как топливо для другого. Это делает технологию более эффективной и безопасной.
Эксперт добавил, что за десятилетия развития отрасль доказала свою надёжность. Несмотря на существующие вызовы, большинство из них решаемы с учётом накопленного опыта. В перспективе развитие атомной энергетики может стать важным фактором экономического роста региона.