«Только те отходы, которые имеют накопительный эффект». БелРАО сказало, какие радиоактивные отходы будут утилизироваться в Беларуси на новой площадке

Директор государственного предприятия «БелРАО» Дмитрий Логвин рассказал в эфире телеканала СТВ, какие радиоактивные отходы будут утилизироваться в Беларуси на новой площадке.
Пока определяется место для новой площадки. Среди вариантов — район БелАЭС в Островце Гродненской области, отчужденная территория Полесского радиационно-экологического заповедника, а также Могилевская область, где может появиться вторая атомная станция в республике. Но вопрос радиоактивных отходов актуален уже. Для новой площадки рассматривается цифра в 90% утилизации таковых.
«Те отходы, которые будут образовываться вследствие использования мирного атома на Белорусской атомной станции, — перечисляет Дмитрий Логвин, то, что может попасть на спецплощадку. — Порядка 750 организаций имеют статус организаций, у которых накапливаются в том или ином виде радиоактивные отходы. Любой предмет, который работал, условно, на Белорусской атомной станции или в какой-то онкологической клинике: шприцы, пинцеты, форма, любой барьер, любое инженерное сооружение — все, что имеет такую накопленную составляющую, будет являться объектом радиоактивной опасности».
По словам спикера, нынешние мощности республики в этом вопросе не смогут закрыть требуемый объем — особенно с учетом развития ядерного потенциала Беларуси.
«[Надо] все это учесть и создать такое предприятие, которое на многие годы вперед обеспечит успешную работу этих объектов», — говорит директор БелРАО.
Он подчеркнул, что в Беларуси не будут заниматься ядерными материалами:
«Ядерное топливо по заключенному межправсоглашению с Российской Федерацией вывозится на переработку в Россию. Мы говорим только о тех отходах, которые имеют накопительный эффект вследствие работы этого объекта».
Ранее мы писали, что архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в стране. А БелРАО озвучило такую цифру: более 70% местного населения поддерживают строительство площадки для хранения радиоактивных отходов в районе Белорусской АЭС.
Кстати, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко решил, кто будет строить пункт захоронения радиоактивных отходов в стране.