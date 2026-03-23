Экс-руководитель красноярского ФМБА не смог оспорить приговор о растрате 15 млн рублей

В Красноярске суд отклонил жалобы бывшего директора красноярского филиала Федерального Сибирского научно‑клинического центра ФМБА России и его защитников на приговор о растрате более 15 млн рублей, сообщили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что суд первой инстанции установил, что с 2019 по 2021 год в медицинском учреждении действовала схема фиктивных поставок лекарств. Фактический объем и номенклатура того, что поставлялось в центр, не соответствовали бумагам. Часть препаратов использовались для лечебных и косметологических целей, в том числе вне стен медицинского учреждения. В результате растрачено 15 млн бюджетных рублей. Организаторами были экс-руководитель медучреждения, его супруга — заместитель по внебюджетной и страховой деятельности, представитель поставщика лекарственных средств и заведующая больничной аптекой.
Суд рассмотрел все доказательства сторон и признал экс-руководителя центра виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его наказали 6 годами лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно к этому был назначен штраф в 700 тыс. рублей. Представителю фирмы‑поставщика суд определил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Удовлетворены гражданские иски: в пользу ТФОМС по краю — 13,5 млн рублей, в пользу медучреждения 260 тыс. рублей.
«Для обеспечения исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа и гражданских исков сохранен арест на имущество экс-директора: деньги в размере 900 тыс. рублей, автомобиль “Lexus RX350”, 2 жилых и 3 нежилых здания. Заведующая аптекой ранее заключила досудебное соглашение с прокурором и была осуждена в 2024 году в особом порядке. Уголовное дело в отношении супруги экс‑руководителя выделено в отдельное производство», — пояснили в прокуратуре.
В апелляционных жалобах сторона защиты утверждала о недоказанности вины осужденного, просила отменить приговор и оправдать экс-директора учреждения.
Судебная коллегия не нашла для этого оснований. Суд указал, что выводы о его виновности основаны на совокупности исследованных доказательств, а доводы защиты сводятся к переоценке обстоятельств, которым уже дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.