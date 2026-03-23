«КрасКом» строит современный цех механической очистки стоков на Маерчака

Генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров отметил: «Ввод в эксплуатацию блока мехочистки станет завершающим в этом году этапом комплексной модернизации КНС-22 в рамках инвестиционной программы предприятия. Вместо четырех перекачивающих насосов было установлено шесть. Полностью обновили электрическую часть, а также построили рядом с КНС первую на левобережье города сливную станцию, пользующуюся активным спросом у частных ассенизаторов, которые перестали нарушать природоохранное законодательство и сливают теперь нечистоты в разрешенной точке».