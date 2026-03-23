«КрасКом» строит современный цех механической очистки стоков на Маерчака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На территории действующей канализационно-насосной станции (КНС) № 22 ведутся работы по строительству цеха механической очистки сточных вод. Производство проходит без остановки оборудования одного из ключевых объектов системы водоотведения левобережной части Красноярска.
На сегодняшний день подрядчик смонтировал подземную часть будущего цеха, где установят специальные процеживающие решетки и два отжимающих мусор пресса. Технологическое оборудование уже находится на складе и готово к монтажу.
Генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров отметил: «Ввод в эксплуатацию блока мехочистки станет завершающим в этом году этапом комплексной модернизации КНС-22 в рамках инвестиционной программы предприятия. Вместо четырех перекачивающих насосов было установлено шесть. Полностью обновили электрическую часть, а также построили рядом с КНС первую на левобережье города сливную станцию, пользующуюся активным спросом у частных ассенизаторов, которые перестали нарушать природоохранное законодательство и сливают теперь нечистоты в разрешенной точке».
КНС на ул. Маерчака, 91 обслуживает весь Октябрьский и большую часть Железнодорожного районов города, а также поселок Солонцы, микрорайон Новалэнд, ЖК «Живем» и «Эко». Ежедневно станция перекачивает более 65 тысяч кубометров сточных вод на очистные сооружения.
Установка мусороулавливающих решеток продиктована изменением состава сточных вод: в канализацию попадает все больше запрещенного твердого мусора. Насосные агрегаты неоднократно забивались крупными «чудовищами» из кухонных тряпок, влажных и туалетных салфеток, памперсов и средств личной гигиены.
«КрасКом» напоминает, что неправильное использование санузла может привести к засорам насосного оборудования и уличных сетей канализации, что грозит выбросом сточных вод в подвалы, дворы или на проезжую часть.