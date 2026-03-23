Итоги трех городских конкурсов среди юных музыкантов подвели в Иркутске

Участие приняли более 130 одаренных детей из учреждений дополнительного образования сферы культуры.
В детской школе искусств № 5 прошел конкурс «Юный виртуоз». Поборолись за победу 42 учащихся струнно-смычковых отделений из десяти ДМШ, ДШИ города. Жюри под председательством артиста симфонического оркестра областной филармонии, преподавателя музыкального колледжа имени Шопена Ольги Захаровой присвоило звание лауреатов и дипломантов 19 учащимся.
В конкурсе солистов, исполнителей на народных инструментах (баян и аккордеон) приняли участие 38 одаренных учащихся из десяти учреждений дополнительного образования сферы культуры. Концерт прошел в детской музыкальной школе № 2. Председателем жюри выступила артист Иркутского филармонического русского оркестра, преподаватель ДШИ № 5 Татьяна Костюк. Лауреатами и дипломантами стали 16 юных музыкантов.
54 пианиста из двенадцати детских музыкальных школ и школ искусств выступили в ДМШ № 3 на городском конкурсе-фестивале «Ступени к Парнасу». 27 участников были признаны лауреатами и дипломантами. Жюри судило под председательством преподавателя музыкального колледжа имени Шопена Татьяны Марочкиной.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, все победители награждены ценными призами. Конкурсы организованы управлением культуры администрации Иркутска, городскими методическими объединениями «Фортепиано», «Баян, аккордеон» и «Струнно-смычковые инструменты», а также МАУ «Праздник».