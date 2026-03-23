Итоги трех городских конкурсов среди юных музыкантов подвели в Иркутске

54 пианиста из двенадцати детских музыкальных школ и школ искусств выступили в ДМШ № 3 на городском конкурсе-фестивале «Ступени к Парнасу». 27 участников были признаны лауреатами и дипломантами. Жюри судило под председательством преподавателя музыкального колледжа имени Шопена Татьяны Марочкиной.