В Новосибирской области презентовали уникальную коллекцию меднолитых икон

В Искитимской Епархии Новосибирской области презентовали уникальную коллекцию русских меднолитых икон. На Крестопоклонной седмице Великого поста в Духовно-просветительском центре прошла открытая лекция известного специалиста, протоиерея Тимофея Морева, посвящённая истории, культуре и иконографии меднолитых образов.
«Участники увидели редчайшие экспонаты: от древних славянских оберегов и домонгольских образцов до расцвета старообрядческого литья
Особое внимание было уделено символике изображений и развитию традиций домашнего благочестия на Руси, формам христианских крестов и значению их элементов в православной иконографии.
Формат лекции-выставки позволил участникам прикоснуться к артефактам, которые обычно хранятся в музейных фондах или частных собраниях. Обзорная беседа протоиерея Тимофея продолжалась более двух часов и вызвала живой интерес у слушателей.
Мероприятие стало частью серии событий, приуроченных ко Дню православной книги.