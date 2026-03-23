В Новосибирской области презентовали уникальную коллекцию меднолитых икон

Протоиерей Тимофей Морев рассказал об истории, культурном значении и иконографии редких экспонатов, среди которых древние славянские обереги и старообрядческие образцы XVII—XIX вв.еков.

Источник: Om1 Новосибирск

В Искитимской Епархии Новосибирской области презентовали уникальную коллекцию русских меднолитых икон. На Крестопоклонной седмице Великого поста в Духовно-просветительском центре прошла открытая лекция известного специалиста, протоиерея Тимофея Морева, посвящённая истории, культуре и иконографии меднолитых образов.

«Участники увидели редчайшие экспонаты: от древних славянских оберегов и домонгольских образцов до расцвета старообрядческого литья XVII—XIX вв.еков», — уточнили в Искитимской Епархии Русской Православной Церкви.

Особое внимание было уделено символике изображений и развитию традиций домашнего благочестия на Руси, формам христианских крестов и значению их элементов в православной иконографии.

Формат лекции-выставки позволил участникам прикоснуться к артефактам, которые обычно хранятся в музейных фондах или частных собраниях. Обзорная беседа протоиерея Тимофея продолжалась более двух часов и вызвала живой интерес у слушателей.

Мероприятие стало частью серии событий, приуроченных ко Дню православной книги.