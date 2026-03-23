В Правобережном округе Иркутска ведется уборка дворов, дорог, мостов, лестниц и озелененных территорий

«За сутки управляющие организации привели в порядок дворовые территории по улицам 5-й Армии, Свердлова, Ленина, Марата, Российская, Пролетарская, Желябова, Карла Либкнехта, Ямская, Фридриха Энгельса, Баррикад, Напольная, Карла Маркса, Чехова, Дзержинского, Бабушкина, Халтурина, Некрасова, Декабрьских Событий, Иосифа Уткина, Волконского, Рабочая, Нижняя Набережная, Киевская, Сурнова, Мельничная, Карпинская, Петрова, Лапина, Степана Разина, Красноказачья, переулках 8-го Марта, Мопра, Волочаевский, Пионерский, микрорайонах Зеленый и Топкинский», — рассказали в комитете по управлению Правобережным округом.
Как сообщает пресс-служба администрации города, механизированным способом очищали дворовые проезды на Грязнова, Чудотворской, Канадзавы, Сухэ-Батора, Степана Разина. Снег вывозили с улиц Свердлова, Дзержинского и Франк-Каменецкого.
Сотрудники МУП «Иркутскавтодор» вручную убирали тротуары, осуществляли подбор мусора и посыпку противогололедными материалами на улицах Володарского, Желябова, Каландаришвили, Пролетарская, Халтурина, Некрасова, Ударника, Напольная, Култукская, Карла Маркса, Чкалова, Ленина, Сухэ-Батора, Карла Маркса, Тимирязева, Горького, Степана Разина, Польских Повстанцев, Сурикова, Нижняя Набережная, переулках Гусарова, Кооперативный, Пугачева, бульваре Гагарина, на Знаменской развязке, в сквере имени Кирова.
Остановки и пешеходные переходы очищали на Шевцова, Напольной, Рабочего Штаба, Радищева, Баррикад, Карпинской, Софьи Перовской, Байкальской, Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, Карла Либкнехта, Проходном проезде и в микрорайоне Зеленый.
Вывезли снег с Польских Повстанцев и провели механизированную уборку проезда по улице Пролетарская от Желябова до Свердлова.
Подрядные организации приводили в порядок лестницы и пешеходные мосты в микрорайоне Зеленый и предместье Радищева. Убирали детские площадки на 3-ей Огородной, Губернатора Трескина, Енисейской, Фрунзе и Селитбенной. Очищали от мусора и сухой листвы озелененные территории на улицах Тимирязева, Российская, Карла Либкнехта, Ленина, Карла Маркса и в сквере Космонавтов.
Подрядные организации МКУ «Городская среда» провели уборку в скверах имени Кирова, Лебединского, Кошка, у Знаменского монастыря, Волконского, у памятника Ленину, у собора Богоявления, Сперанского, Пограничников, островах Юность и Конный, бульваре Гагарина, мемориале «Вечный огонь», Каштаковской роще и других.