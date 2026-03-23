В Правобережном округе Иркутска ведется уборка дворов, дорог, мостов, лестниц и озелененных территорий

Подрядные организации приводили в порядок лестницы и пешеходные мосты в микрорайоне Зеленый и предместье Радищева. Убирали детские площадки на 3-ей Огородной, Губернатора Трескина, Енисейской, Фрунзе и Селитбенной. Очищали от мусора и сухой листвы озелененные территории на улицах Тимирязева, Российская, Карла Либкнехта, Ленина, Карла Маркса и в сквере Космонавтов.