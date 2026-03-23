В Башкирии формируют противоразмывные поезда

На Куйбышевской железной дороге готовятся к прохождению паводка.

Источник: Башинформ

Для этих целей сформировано 20 противоразмывных поездов, сообщили в пресс-службе компании. В составе каждого — вагоны со щебнем и камнем, пиломатериалами, инструментами и механизмами.

Сейчас вдоль железных дорог вскрывают кюветы, нагорные и водоотводные канавы, вывозят снег со станций, расчищают водоотводы и лотки, укрепляют пути.

Под особым контролем находятся самые сложные участки. Один из них в Ульяновске, второй — прогон Дёма — Уфа — Черниковка.

Ранее «Башинформ» публиковал прогноз паводка на 2026 год.