В Башкирии формируют противоразмывные поезда

Для этих целей сформировано 20 противоразмывных поездов, сообщили в пресс-службе компании. В составе каждого — вагоны со щебнем и камнем, пиломатериалами, инструментами и механизмами.
Сейчас вдоль железных дорог вскрывают кюветы, нагорные и водоотводные канавы, вывозят снег со станций, расчищают водоотводы и лотки, укрепляют пути.
Под особым контролем находятся самые сложные участки. Один из них в Ульяновске, второй — прогон Дёма — Уфа — Черниковка.
Ранее «Башинформ» публиковал прогноз паводка на 2026 год.