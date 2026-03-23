Роспотребнадзор помог красноярцу вернуть деньги за навязанные услуги банков при покупке автомобиля

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю помогли потребителю вернуть почти 200 тыс. рублей за навязанные услуги.
В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина при покупке автомобиля в кредит столкнулся с давлением со стороны банков. Под предлогом «улучшения условий» и «обязательных требований» ему навязали дополнительные услуги. В результате, оформляя потребительский кредит, он был вынужден согласиться на страховой пакет по нескольким программам страхования от самого банка за 12 999 рублей и на полис страхования от другой компании на сумму в 178 650 рублей. При этом, вся стоимость была не оплачена отдельно, а включена в «тело» кредита, увеличив его сумму и будущие переплаты.
Осознав финансовую нагрузку, мужчина решил отказаться от ненужных для него страховок, но получил отказ. Тогда пострадавший обратился в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства помогли составить письменные претензии на расторжение договоров страхования и возврат денег.
После получения официальных претензий договоры были расторгнуты. Мужчине возвращено 191 649 рублей.
«В соответствии со ст. 782 Гражданского кодекса РФ и статьей 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300−1 “О защите прав потребителей” потребитель имеет право отказаться от услуги в односторонне порядке. Также, согласно Указаниям Банка России от 21.08.2017 № 4500-У, в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, ему возвращается страховая премия в полном объеме», — напомнили в Роспотребнадзоре.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.