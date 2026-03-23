Десятки домов останутся без электричества: отключения света в Ростове на 23 марта

Энергетики перечислили адреса, где 23 марта отключат свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 23 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света, которые затронут десятки адресов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, жильцам каких домов стоит заранее зарядить телефоны.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Тибетская, 3−41 и 30−68;

— улица 2-я Краснодонская, 32−36 и 47−69;

— переулок Памирский, 1−47 и 2−34;

— переулок Измаильский;

— переулок Кутаисский;

— улица Зерноградская, 1−47 и 2−20;

— улица Тибетская, 78−102;

— улица Скифская, 55;

— улица Меотская;

— переулок Автосборочный, 1−6;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Полторацкого, 72−96;

— улица Цимлянская, 1−27 и 2−24;

— улица Чкалова, 75−97 и 92−118;

— улица Кировоградская, 19−47 и 28−50;

— улица Димитрова, 52−74 и 45−55;

— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1;

— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г;

— улица Неклиновская, 43А, 45А;

— улица Ульяновская, 33−41, 32−44, 58;

— улица Донская, 44−46;

— переулок Газетный, 10 и 11;

— улица Локомотивная 2−2я.

С 9:00 до 14:00 света не будет:

— улица Пушкинская, 123/67, 109, 117−123, 78 и 92−102;

— проспект Ворошиловский, 36, 69−75 и 75/124;

— улица Максима Горького, 118.

