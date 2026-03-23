Шесть пожаров в жилых домах: сводка происшествий МЧС в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подразделения пожарной охраны отреагировали на восемь техногенных пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным регионального главка МЧС, основная часть возгораний за минувший день пришлась на жилые дома. Огнеборцы оперативно ликвидировали очаги, не допустив масштабного распространения пламени. Кроме того, за сутки спасатели ведомства один раз привлекались для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в крае.
На особом контроле ведомства остается безопасность на водных объектах и туристических маршрутах. В настоящее время в Хабаровском крае официально функционируют 15 ледовых переправ. Также в регионе зарегистрирована одна туристическая группа в составе 12 человек, за передвижением которой следят специалисты.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер сохранит юго-западное направление со скоростью 4−9 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы прогреется до +4°…+6°С. Жителей просят соблюдать правила безопасности и беречь себя.