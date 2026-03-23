«Слава Богу, у меня не так»: Психолог объяснила магию интереса к скандальным реалити-шоу

По словам эксперта, многое зависит от внутреннего состояния человека. Люди с насыщенной жизнью, увлечениями и устойчивым эмоциональным фоном, как правило, не склонны «залипать» на подобном контенте. Они могут посмотреть такие передачи из любопытства, но регулярно следить за ними чаще будут те, у кого в жизни хватает собственных сложностей.
Как говорится, рыбак рыбака видит издалека: такие истории привлекают, потому что зрители либо сами сталкивались с подобными ситуациями, либо наблюдали их в окружении.
Марианна Абравитова.
Психолог.
При этом у подобных шоу есть важное психологическое объяснение. В отличие от разговоров с друзьями или знакомыми, такие истории подаются ярко, эмоционально и с драматургией. Наблюдая за жёсткими сценариями, зритель может сравнить их со своей жизнью и испытать облегчение: «Слава Богу, у меня не так» или «Меня это обошло стороной».
Эксперт добавила, что восприятие таких программ во многом связано с мировоззрением. Для одних подобные ситуации кажутся чем-то исключительным, а для других — воспринимаются как часть привычной реальности. Именно поэтому интерес к подобному контенту у разных людей сильно различается.
«Поэтому ничего удивительного нет в том, что проблемные передачи привлекают людей, которым близка такая тематика. А тем, кто ориентирован на более стабильный и позитивный контент, обычно интересны совсем другие форматы», — заключила собеседница Life.ru.
