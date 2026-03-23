В Приангарье наградили отличившихся работников госархива

«Благодаря компетентности и ответственности сотрудников архива в Иркутской области сформирован уникальный фонд документальных источников, повествующих о ключевых эпохах развития нашего региона. Архивные документы позволяют прикоснуться к богатейшему культурному, духовному наследию нашей малой родины, ощутить связь времен, преемственность традиций, узнать родословную. Убежден, что архивная служба Приангарья будет и впредь достойно выполнять свою высокую миссию», — прокомментировал первый заместитель председателя регионального парламента Кузьма Алдаров.
Помимо вице-спикера, участниками встречи стали:
заместитель министра культуры Иркутской области Светлана Каплина, и.о. главы архивного агентства Ольга Сыроватская, вице-консул Монголии в Иркутске Жамбалсурэн Батчимэг.
Также были приглашены представители МИДа, администрации Иркутска, музеев и иных организаций.
Благодарственные письма получили:
архивист первой категории отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов Римма Сенцова, главный архивист отдела исполнения запросов Елена Малярова, начальник отдела исполнения запросов Зинаида Жмурова главный архивист отдела информации и публикации документов Ирина Бондарь, архивист первой категории отдела комплектования и работы с ведомственными архивами Любовь Бояркина, ведущий архивист отдела исполнения запросов Ольге Лузиной.
