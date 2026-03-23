«Заячьи хвостики» вербы заметили в нацпарке «Зигальга»

Настоящая весна добралась и до национального парка «Зигальга»: на опушке леса там заметили распустившуюся вербу. Пока на ветках можно заметить серые «заячьи хвостики», но уже совсем скоро на их месте появятся желтые пушистые сережки, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Кстати, в этом году верба зацвела уже во второй раз.
«Первый был еще в феврале, когда потеплело. И, как водится, оказался фальстартом. Но теперь все пойдет своим чередом», — отметили инспекторы Зигальги.
Раньше всех — еще на прошлой неделе — верба зацвела в нацпарке «Таганай». Пушистые «хвостики» на ветках появились на 11 дней раньше среднемноголетнего срока. А бабочки и вовсе проснулись почти на месяц раньше.
Просыпается природа и в Челябинске: в минувшие выходные жители микрорайона Паркового заметили первые одуванчики и мать-и-мачеху.
Наступившая неделя будет еще теплее предыдущей: в отдельных районах синоптики прогнозируют до +18 градусов.