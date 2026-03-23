Косолапый сирота: как в Хабаровском крае спасают оставшегося без мамы медвежонка

В марте в управление охотничьего хозяйства Хабаровского края поступило сообщение: в берлоге обнаружили покинутого медвежонка. Если его бросить, он погибнет. Косолапый сирота попал в надежные руки специалистов, у него есть все шансы на счастливую медвежью жизнь, сообщает ТАСС (16+).
Внезапная находка.
Сотрудники одного из горно-обогатительных комплексов в Нанайском районе Хабаровского края занимались выемкой горных пород в карьере. Внезапно из-под ковша бульдозера выскочила медведица. Животное испугалось шума техники и поспешило уйти в лес — дальше от опасности. Оказалось, что рабочий вскрыл берлогу.
В логове остался крохотный медвежонок. По словам участкового инспектора Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края Юрия Ванькова, малышу было не больше двух недель.
«Нам сообщили о происшествии сразу. Это гималайский медвежонок, совсем маленький», — отметил он, добавив, что животное решили достать из берлоги, чтобы спасти.
Ваньков уточнил, что вернуть медвежонка испуганной маме было невозможно. Во-первых, в той местности сложно передвигаться из-за метрового слоя снега, а во-вторых, медведица быстро нашла другую берлогу и снова заснула. Ее передвижения отслеживались квадрокоптером, специалисты до сих пор наблюдают за ней.
«Она бы просто не приняла малыша назад, а без мамы он не выживет», — уточнил инспектор.
Осиротевшего косолапого передали специалистам центра реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае, у них большой опыт в выхаживании медвежат и выпуске их на волю. По словам директора центра Эдуарда Круглова, с 1990-х «выпускниками» центра стали больше 400 бурых и гималайских мишек.
«Можно сказать, грудной ребенок. Мальчик, полностью здоров. Сейчас выкармливаем его с помощью соски и отечественной молочной смеси, которую тщательно подбирали, чтобы не было аллергии. Естественно, медвежье молоко было бы предпочтительнее, но пока у нас его нет», — сказал он.
По мере роста медвежонка будут приучать к твердой пище с помощью молочных каш, где будут злаковые, рыба и другая привычная для животного пища. Круглов отметил, что растить малыша будет непросто.
«Много факторов, вызывающих беспокойство. В первую очередь, это запахи и звуки, принадлежащие человеку, а не другим медведям. Тем не менее, мы стараемся минимизировать контакты с человеком, сокращать его нахождение с людьми без необходимости», — поделился Круглов.
Медвежонку необходима социализация среди сородичей, но пока он в центре один.
Шанс на будущее.
Клички у мишки нет — не требуется. Главное, говорят в «Утесе», выкормить и выходить зверя. Малыш имеет хорошие шансы вернуться в дикую природу. Но это решение будет принимать федеральная инстанция. Возможно, подросшего малютку определят в заповедники или зоопарк, так как на гималайских медведей есть спрос.
«Медвежата находятся у нас пока им не исполнится год. Их выпускаем в мае, когда у растений начинается активная вегетация. Даже если под нашим наблюдением остаются 30% медведей, попавших к нам, они хорошо себя чувствуют и дают потомство», — заверил Круглов.